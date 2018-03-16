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14:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ямы в Нижнем Новгороде будут называть именами ответственных подрядчиков

Перед этим подрядчику дадут время на то, чтобы восстановить асфальтовое покрытие.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде с ямами на дорогах, а точнее с подрядчиками, которые «забывают» их заделывать, решили бороться нестандартным методом. Теперь каждой такая выбоина станет именной — в честь директора фирмы-подрядчика.

Акция «Именные ямы» стартовала в Советском районе города.

Любой житель может оставить заявку в группе (пока — только об основных магистралях района). Специалисты отдела коммунального хозяйства определят подрядную организацию, которая обслуживает проблемный участок дороги. Подрядчику дадут срок на восстановление асфальтового покрытия. В случае не исполнения яме публично будет присвоено имя директора дорожной организации.

«Мы надеемся, что это активизирует подрядчиков как можно скорее выполнять работы по ямочному ремонту. Сейчас мы даем время для сбора заявок, составления плана работ. В апреле, когда запустятся заводы, дорожники начнут работы. Жители у нас самые активные. Со снегом помогали нам справляться, теперь с ямами, надеюсь, так же поддержат нас», — отметил глава района Владимир Исаев.

Информацию о ямах на дворовых территории, внутриквартальных подъездах начнут принимать, когда потеплеет до +7 — +10 градусов.

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