В Красноярске на проспекте Мира полностью заменят брусчатку

В правительстве края обсудили вопросы предстоящего ремонта проспекта Мира.

Участники штаба по благоустройству Красноярска приняли участие в заседании под руководством зампредседателя регионального правительства Юрия Лапшина. В состав штаба входят члены правительства региона, руководители администрации города, депутаты Законодательного Собрания края и представители малого бизнеса.

Проспект Мира для Красноярска имеет огромное значение, — отметил Юрий Лапшин, открывая заседание штаба. — Поэтому обсуждать в таком достаточно большом составе все работы, которые будут проводиться на главной улице нашего города, мы будет регулярно. Это необходимо для того, чтобы учесть все ошибки прошлого года, грамотно сформировать графики проводимых работ, вовремя и в полном объеме информировать горожан обо всех планируемых изменениях. зампредседателя регионального правительства Юрия Лапшина

На совещании управляющий партнер ООО «Проект Девелопмент» Антон Шаталов рассказал, каким проект реконструкции проспекта Мира видят архитекторы.



Отмечается, что часть идей уже согласована. Еще часть прорабатывается. Так участники штаба по благоустройству заявили, что на проспекте Мира полностью заменят брусчатку.



Напомним, в прошлом году на всей протяженности проспекта шли работы по замене канализационных труб, это требовало снятия верхнего покрытия и длительного перекрытия движения на этих участках, в этом году специалисты будут перекладывать только брусчатку.

Подготовлены эскизы проекта по озеленению центра города, разработана система навигации по проспекту Мира и проект по установке новых остановочных пунктов, лавочек и урн для мусора, сообщили в правительстве края.

«Мы принципиально договорились, что в каждом муниципальном контракте будет обязательное требование по предоставлению информации, которая наглядно показывает, как тот или иной объект будет выглядеть после завершения реконструкции», — сказал Юрий Лапшин.