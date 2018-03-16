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16:49 (мск), источник: Газета.Ру

Песков назвал успехом фильм «Путин»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал фильм журналиста Андрея Кондрашова «Путин» и назвал его «прекрасным», передает РИА «Новости».

Источник: AP 2018

По его словам, кинокартина является «очень серьезным успехом».

«Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: “кто вы, мистер Путин”. Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина — не всем это удавалось, удавалось единицам», — сказал Песков.

Он отметил, что президент еще не посмотрел картину, но материал у него есть, и он ознакомится с ним, как будет время.

Ранее Путин в фильме Кондрашева рассказал, что не чувствует себя «на троне».

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 марта© Ньюстюб
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