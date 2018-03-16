Песков назвал успехом фильм «Путин»

«Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: “кто вы, мистер Путин”. Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина — не всем это удавалось, удавалось единицам», — сказал Песков.