Песков назвал успехом фильм «Путин»

По его словам, кинокартина является «очень серьезным успехом».
«Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: “кто вы, мистер Путин”. Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина — не всем это удавалось, удавалось единицам», — сказал Песков.
Он отметил, что президент еще не посмотрел картину, но материал у него есть, и он ознакомится с ним, как будет время.
Ранее Путин в фильме Кондрашева рассказал, что не чувствует себя «на троне».
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