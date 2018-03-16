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14:31 (мск), источник: Nakanune.ru

«Так вы ещё не ходили»: в Екатеринбурге стартует регистрация на «Майскую прогулку-2018»

В Екатеринбурге 20 мая пройдёт «Майская прогулка-2018». Электронная запись стартует уже в ближайшее время.

Как рассказал Накануне.RU один из организаторов прогулки, в этом году будут очень интересные маршруты.

«Регистрация откроется уже в ближайшее время. В этом году мы решили растянуть старт, чтобы не было столпотворения, ещё на одном из контрольных пунктов можно будет сдать нормы ГТО, для желающих, конечно. Ожидаются новые маршруты, так вы ещё никогда не ходили», — рассказал организатор мероприятия — профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Место старта участников — площадь перед главным корпусом УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира 19).

Точная схема маршрутов появится ближе к мероприятию. Но известно, что можно будет выбрать один из трёх маршрутов: 18 км — «Шарташская кругосветка», 35 км и 50 км — «Классика». Электронная регистрация участников на сайте — необязательная процедура, но регистрация и оплата на сайте позволят существенно быстрее получить карту и выйти на маршрут.

Стартуют участники с 07.00 или 08.00, в зависимости от длинны маршрута, а вот финишировать все должны до 21.00.

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