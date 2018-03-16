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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Знаменитый поселок Палех получил сто миллионов рублей на благоустройство

БРЯНСК/ИВАНОВО, 16 мар — РИА Новости. Известный на весь мир своим народным промыслом поселок Палех в Ивановской области получил от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) сто миллионов рублей на благоустройство и привлечение туристов, следует из сообщения областного правительства.

Источник: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский провел в Москве переговоры с главой АИЖК Александром Плутником по проекту благоустройства центральной части Палеха.

«Станислав Воскресенский и Александр Плутник обсудили вопросы финансирования проекта, разработки проектно-сметной документации, а также участие специалистов КБ “Стрелка” в разработке дизайн-проектов. Речь идет о выделении около 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее инициативу главы региона поддержал премьер Дмитрий Медведев, который поручил АИЖК проработать проект и финансирование.

Благоустройство центральной части Палеха, по мнению губернатора, позволит создать условия для развития главного туристического маршрута поселка, а также сделать его доступным для пеших экскурсионных групп всех категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей старшего поколения и детей.

Концепция благоустройства Палеха объединяет основные достопримечательности исторического центра, в том числе комплекс музея палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней, старинные дома-музеи известных на весь мир художников-палешан и часовню Александра Невского, говорится в сообщении.

«Палех — столица русской иконописи, но сейчас исторический центр выглядит не очень комфортно. Поэтому вместе со специалистами мы посмотрим, как нам сделать Палех максимально комфортным и красивым и для жителей, и для приезжающих туристов. Надеемся эти идеи быстро реализовать», — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

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