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17:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону раз в месяц проводят льготную стерилизацию домашних животных

На Дону каждый последний четверг месяца можно стерилизовать свое домашнее животное по льготной цене.

Акцию проводит «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом». Как пояснили в пресс-службе ведомства, она продлится до конца 2018 года.

«Помните! Стерилизация животных — единственный гуманный способ контроля их численности», — говорится в сообщении.

Для участия необходима предварительная запись. Список и контакты подразделений Ростовской облСББЖ, участвующих в акции:

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8 (86342) 4−06−08.

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383) 2−69−09.

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787.

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639) 27−48−67.

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42−9−52.

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365) 7−00−68.

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2−37−35.

г. Красный Сулин, ул. Московская, 24, тел. 8 (86367) 5−29−45.

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2−14−60.

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369) 2−04−49.

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