На Дону раз в месяц проводят льготную стерилизацию домашних животных
На Дону каждый последний четверг месяца можно стерилизовать свое домашнее животное по льготной цене.
На Дону каждый последний четверг месяца можно стерилизовать свое домашнее животное по льготной цене.
Акцию проводит «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом». Как пояснили в
«Помните! Стерилизация животных — единственный гуманный способ контроля их численности», — говорится в сообщении.
Для участия необходима предварительная запись. Список и контакты подразделений Ростовской облСББЖ, участвующих в акции:
г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8 (86342) 4−06−08.
г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383) 2−69−09.
ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787.
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639) 27−48−67.
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42−9−52.
г.
г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2−37−35.
г. Красный Сулин, ул. Московская, 24, тел. 8 (86367) 5−29−45.
г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2−14−60.
г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369) 2−04−49.
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