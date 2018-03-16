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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Полицейский продал чужую квартиру как свою

Замначальника ставропольского УВД арестован за мошенничество.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника городской полиции Ставрополя Владимира Новикова. Как выяснило следствие, он продал квартиру своего знакомого в центре Ставрополя без его согласия. Полицейский арестован, в краевом управлении МВД назначена служебная проверка.

По данным следствия, продажу квартиры без согласия собственника заместитель начальника полиции Ставрополя Владимир Новиков совершил еще в 2013 году. Квартира в центре Ставрополя, принадлежавшая знакомому полицейского, была продана за 2,9 млн руб. Деньги от продажи чужой собственности Владимир Новиков присвоил себе. После заявления потерпевшего в отношении офицера полиции было возбуждено уголовное дело по статье о «мошенничестве, повлекшем лишение гражданина права на жилое помещение, с причинением значительного ущерба в особо крупном размере» (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

По ходатайству следователя Ленинский районный суд принял решение поместить Владимира Новикова под домашний арест сроком на один месяц и шесть суток. Защита полицейского уже подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения, считая в данном случае достаточной подписки о невыезде. По мнению защитников, офицер полиции не намерен скрываться от следствия и имеет хорошие характеристики. Прокуратура же полагает, что домашний арест позволит Владимиру Новикову оказывать давление на других фигурантов по делу, и намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

В управлении СКР по Ставропольскому краю подробности по делу офицера полиции пока не разглашают.

Как пояснили «Ъ» в краевом управлении СКР, на данном этапе дело находится в самом начале расследования — по делу проводятся комплекс следственных действий и сбор доказательств.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что по факту незаконных действий сотрудника полиции проводится служебная проверка. По ее результатам руководство главка примет решение о дальнейшем прохождении службы Владимира Новикова в органах внутренних дел. «Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Александра Ларинцева, Ставрополь.

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