Полицейский продал чужую квартиру как свою
Замначальника ставропольского УВД арестован за мошенничество.
Замначальника ставропольского УВД арестован за мошенничество.
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника городской полиции Ставрополя Владимира Новикова. Как выяснило следствие, он продал квартиру своего знакомого в центре Ставрополя без его согласия. Полицейский арестован, в краевом управлении МВД назначена служебная проверка.
По данным следствия, продажу квартиры без согласия собственника заместитель начальника полиции Ставрополя Владимир Новиков совершил еще в 2013 году. Квартира в центре Ставрополя, принадлежавшая знакомому полицейского, была продана за 2,9 млн руб. Деньги от продажи чужой собственности Владимир Новиков присвоил себе. После заявления потерпевшего в отношении офицера полиции было возбуждено уголовное дело по статье о «мошенничестве, повлекшем лишение гражданина права на жилое помещение, с причинением значительного ущерба в особо крупном размере» (ч. 4, ст. 159 УК РФ).
По ходатайству следователя Ленинский районный суд принял решение поместить Владимира Новикова под домашний арест сроком на один месяц и шесть суток. Защита полицейского уже подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения, считая в данном случае достаточной подписки о невыезде. По мнению защитников, офицер полиции не намерен скрываться от следствия и имеет хорошие характеристики. Прокуратура же полагает, что домашний арест позволит Владимиру Новикову оказывать давление на других фигурантов по делу, и намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
В управлении СКР по Ставропольскому краю подробности по делу офицера полиции пока не разглашают.
Как пояснили «Ъ» в краевом управлении СКР, на данном этапе дело находится в самом начале расследования — по делу проводятся комплекс следственных действий и сбор доказательств.
В
Александра Ларинцева, Ставрополь.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.