Ученые УрФУ покажут крылья бабочек редких видов

Необычная выставка «От крыла бабочки к нанотехнологиям» будет работать с 24 марта по 2 апреля.
«Здесь можно увидеть особенности строения чешуек крыльев бабочек с нанометровым разрешением, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, — рассказал информационному агентству ТАСС директор УЦКП, профессор УрФУ Владимир Шур. — Исследования и разработка подобных технологий ведется в институте естественных наук и математики УрФУ. Здесь создан центр биотехнологии и биоинженерии, в котором одно из направлений связано с развитием нанобионики, то есть исследованием и воспроизведением структуры покрова насекомых».
Также он отметил, что копирование природных наноструктур, например, структуры чешуек крыльев, будет использовано для разработки качественно новых сенсоров, солнечных батарей и других устройств.
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