Ученые УрФУ покажут крылья бабочек редких видов

«Здесь можно увидеть особенности строения чешуек крыльев бабочек с нанометровым разрешением, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, — рассказал информационному агентству ТАСС директор УЦКП, профессор УрФУ Владимир Шур. — Исследования и разработка подобных технологий ведется в институте естественных наук и математики УрФУ. Здесь создан центр биотехнологии и биоинженерии, в котором одно из направлений связано с развитием нанобионики, то есть исследованием и воспроизведением структуры покрова насекомых».