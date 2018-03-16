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14:59 (мск), источник: Apiural.ru

Ученые УрФУ покажут крылья бабочек редких видов

ЕКАТЕРИНБУРГ. Первую в России выставку фотографий микроструктуры чешуек крыльев экзотических бабочек, сделанных для исследования природы их цвета, подготовили для жителей и гостей Екатеринбурга специалисты Уральского центра коллективного пользования (УЦКП) «Современные нанотехнологии» УрФУ совместно с контактным зоопарком «Парк бабочек», сообщает пресс-служба УрФУ.

Необычная выставка «От крыла бабочки к нанотехнологиям» будет работать с 24 марта по 2 апреля.

«Здесь можно увидеть особенности строения чешуек крыльев бабочек с нанометровым разрешением, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, — рассказал информационному агентству ТАСС директор УЦКП, профессор УрФУ Владимир Шур. — Исследования и разработка подобных технологий ведется в институте естественных наук и математики УрФУ. Здесь создан центр биотехнологии и биоинженерии, в котором одно из направлений связано с развитием нанобионики, то есть исследованием и воспроизведением структуры покрова насекомых».

Также он отметил, что копирование природных наноструктур, например, структуры чешуек крыльев, будет использовано для разработки качественно новых сенсоров, солнечных батарей и других устройств.

© Служба новостей «АПИ».

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