В Омске потеплеет до +5

Источник: РИА "Новости"

По сообщению синоптиков, в предстоящие выходные существенных изменений в погоде не ожидается. Будет сохраняться малооблачная погода без осадков, однако в воскресенье, 18 марта, в северо-западных районах не исключены небольшие осадки и ветер.

Уже в понедельник, 19 марта, с прохождением активного циклона ожидается резкое падение атмосферного давления и ухудшение погодных условий: дождь и снег разной интенсивности, отложение гололеда и мокрого снега, а также метель. Уходя, активный циклон приведет к интенсивному росту атмосферного давления 20 марта и понижению ночной температуры.

К концу периода синоптики анонсируют неустойчивый характер погоды вплоть до потепления до +5.