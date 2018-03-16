В Омске потеплеет до +5
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По сообщению синоптиков, в предстоящие выходные существенных изменений в погоде не ожидается. Будет сохраняться малооблачная погода без осадков, однако в воскресенье, 18 марта, в
Уже в понедельник, 19 марта, с прохождением активного циклона ожидается резкое падение атмосферного давления и ухудшение погодных условий: дождь и снег разной интенсивности, отложение гололеда и мокрого снега, а также метель. Уходя, активный циклон приведет к интенсивному росту атмосферного давления 20 марта и понижению ночной температуры.
К концу периода синоптики анонсируют неустойчивый характер погоды вплоть до потепления до +5.
«В дальнейшем сохранится неустойчивый характер погоды с осадками в виде снега и дождя, порывистым ветром. Колебания температуры воздуха ночью от −12…−17° до −2…−7°, днем от -5 до +5°», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.
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