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19:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Наземное метро» Москвы получит «Иволги»

Поезда поставят на маршрут Лобня—Одинцово.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аффилированные друг с другом «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подписали контракт на поставку за 11,7 млрд руб. 23 поездов «Иволга».

Поезда предполагается поставить на московское «наземное метро» — проектируемый железнодорожный маршрут от Лобни до Одинцово через Белорусский и Савеловский вокзалы.

ТМХ (около 33% у французской Alstom, остальное у Искандера Махмудова, Андрея Бокарева, структур «Трансгрупп») и ЦППК (50% минус две акции принадлежат ООО МПК, связанному с господами Махмудовым и Бокаревым, по 25% плюс одной акции у ООО «Маршрутные системы» и Московской области) подписали контракт на поставку 23 поездов «Иволга» за 11,7 млрд руб. Планируется, что «Иволги» будут эксплуатироваться на первом маршруте, запускаемом ЦППК в рамках проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД, так называемое наземное метро) между подмосковными Одинцово и Лобней через Савеловский и Белорусский вокзалы.

По договору ТМХ должен поставить 115 вагонов в течение текущего года, поезда будут изготовлены на входящем в ТМХ Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ). Первые девять составов планируется передать в третьем квартале, остальные — в конце года. Контракт заключен по итогам конкурса ЦППК, единственным участником был ТВЗ.

По техзаданию максимальная скорость поездов — 120 км/ч, составы адаптированы под частые остановки, максимальную вместимость и маломобильных пассажиров.

Как заметил гендиректор ЦППК Максим Дьяконов, «Иволга» уже получила положительные отклики при эксплуатации на маршруте Москва—Новопеределкино.

Анастасия Веденеева, Тверь

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