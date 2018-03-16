«Наземное метро» Москвы получит «Иволги»
Поезда поставят на маршрут Лобня—Одинцово.
Поезда поставят на маршрут Лобня—Одинцово.
Аффилированные друг с другом «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подписали контракт на поставку за 11,7 млрд руб. 23 поездов «Иволга».
ТМХ (около 33% у французской Alstom, остальное у Искандера Махмудова, Андрея Бокарева, структур «Трансгрупп») и ЦППК (50% минус две акции принадлежат ООО МПК, связанному с господами Махмудовым и Бокаревым, по 25% плюс одной акции у ООО «Маршрутные системы» и Московской области) подписали контракт на поставку 23 поездов «Иволга» за 11,7 млрд руб. Планируется, что «Иволги» будут эксплуатироваться на первом маршруте, запускаемом ЦППК в рамках проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД, так называемое наземное метро) между подмосковными Одинцово и Лобней через Савеловский и Белорусский вокзалы.
По договору ТМХ должен поставить 115 вагонов в течение текущего года, поезда будут изготовлены на входящем в ТМХ Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ). Первые девять составов планируется передать в третьем квартале, остальные — в конце года. Контракт заключен по итогам конкурса ЦППК, единственным участником был ТВЗ.
Как заметил гендиректор ЦППК Максим Дьяконов, «Иволга» уже получила положительные отклики при эксплуатации на маршруте Москва—Новопеределкино.
Анастасия Веденеева, Тверь
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