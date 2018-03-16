Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo

Роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания, или двигатели Ванкеля, оснащены трехгранным ротором, вращающимся внутри цилиндра специального профиля. Во время вращения каждая вершина треугольного поршня создает камеры с переменным объемом, в которых и осуществляется полный цикл двигателя. За счет отсутствия сопряжения между рабочими камерами двигатель, при сравнительно высокой удельной мощности, обладает весьма компактными размерами. Благодаря высокоскоростной камере, канал Warped Perception продемонстрировал весь процесс сгорания топливной смеси в работающем двигателе и то, как движутся отдельные его части.