5 загадок появления Вселенной

Какие проблемы, противоречащие теории Большого Взрыва, встают перед современными астрономами и физиками? Почему нельзя описать момент Большого Взрыва математически? Какие наблюдения заставили ученых усомниться в первых объяснениях появления всего? И какие ответы ученые нашли? В следующем ролике, созданном студией Sci-One, представлен доходчивый рассказ о том, что сейчас исследователи понимают под Большим Взрывом.