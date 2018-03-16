5 загадок появления Вселенной
Большой Взрыв — это одна из самых популярных теорий возникновения Вселенной. Но что говорит о ней современная наука?
Большой Взрыв — это одна из самых популярных теорий возникновения Вселенной. Но что говорит о ней современная наука?
Какие проблемы, противоречащие теории Большого Взрыва, встают перед современными астрономами и физиками? Почему нельзя описать момент Большого Взрыва математически? Какие наблюдения заставили ученых усомниться в первых объяснениях появления всего? И какие ответы ученые нашли? В следующем ролике, созданном студией Sci-One, представлен доходчивый рассказ о том, что сейчас исследователи понимают под Большим Взрывом.
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