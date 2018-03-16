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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют открыть финский центр для межкультурных контактов

Предположительно, он будет находиться в Ялте.

Источник: AP 2018

В Крыму планируется открытие финского центра для развития туризма, культурных связей и налаживанию отношений между Финляндией и Крымским полуостровом.

По словам финского правозащитника Йохана Бекмана, Центр рассчитывают открыть в Ялте — по этому поводу и финской делегации уже прошли переговоры с городской администрацией.

— Есть финские писатели, художники, ученые, которые хотят остаться здесь на несколько месяцев — Центр дает возможность для этого, — пояснил Йохан Бекман.

Кроме того, такая площадка позволяет вести изучение финского языка в Крыму, осуществлять переводы, проводить различные культурные мероприятия и так далее.

Напомним, финская делегация из 9 человек, которая в канун выборов президента России прибыла в Крым, намерена добиваться прямого авиасообщения между Финляндией и Крымским полуостровом. Кроме того, иностранные гости инициируют введение безвизового режима в Крыму для граждан Финляндии.

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