В Крыму планируют открыть финский центр для межкультурных контактов
Предположительно, он будет находиться в Ялте.
Предположительно, он будет находиться в Ялте.
В Крыму планируется открытие финского центра для развития туризма, культурных связей и налаживанию отношений между Финляндией и Крымским полуостровом.
По словам финского правозащитника Йохана Бекмана, Центр рассчитывают открыть в Ялте — по этому поводу и финской делегации уже прошли переговоры с городской администрацией.
— Есть финские писатели, художники, ученые, которые хотят остаться здесь на несколько месяцев — Центр дает возможность для этого, — пояснил Йохан Бекман.
Кроме того, такая площадка позволяет вести изучение финского языка в Крыму, осуществлять переводы, проводить различные культурные мероприятия и так далее.
Напомним, финская делегация из 9 человек, которая в канун выборов президента России прибыла в Крым, намерена добиваться прямого авиасообщения между Финляндией и Крымским полуостровом. Кроме того, иностранные гости инициируют введение безвизового режима в Крыму для граждан Финляндии.
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