Весенний паводок может подтопить 14 скважин водоподъемной станции Воронежа
Рабочие водоканала проводят их герметизацию.
Рабочие водоканала проводят их герметизацию.
— Особое внимание уделяется герметизации камер, где установлены насосы, — рассказали в
Для контроля качества воды в период паводка пробы отбираются из скважины ежедневно. В состояние готовности приведена водоотливная техника: мотопомпы и погружные насосы. Основные мероприятии по подготовке к паводку на предприятии завершатся 20 марта.
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