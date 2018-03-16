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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Весенний паводок может подтопить 14 скважин водоподъемной станции Воронежа

Рабочие водоканала проводят их герметизацию.

Источник: "РВК-Воронеж"

Из-за высокого снежного покрова паводок в Воронежской области обещает быть сильным. По прогнозам специалистов «РВК-Воронеж», в зону подтопления попадают 14 луговых скважин водоподъемной станции № 12. В этих условиях перед сотрудниками водоканала стоит задача не допустить попадания талых вод внутрь скважин.

— Особое внимание уделяется герметизации камер, где установлены насосы, — рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». — Скважины герметизируются специальными крышками, соединения которых оснащены резиновыми ободками. Надежность такой защиты проверена временем и опытом.

Для контроля качества воды в период паводка пробы отбираются из скважины ежедневно. В состояние готовности приведена водоотливная техника: мотопомпы и погружные насосы. Основные мероприятии по подготовке к паводку на предприятии завершатся 20 марта.

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