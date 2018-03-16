В Беларуси в связи с проверкой Вооруженных Сил начался призыв военнообязанных

В Беларуси в связи с проверкой Вооруженных Сил начался призыв военнообязанных

Уже призвали более 300 человек из запаса, всего призовут около двух тысяч человек.