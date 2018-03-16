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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси в связи с проверкой Вооруженных Сил начался призыв военнообязанных

Уже призвали более 300 человек из запаса, всего призовут около двух тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

12 марта Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась вручил главе Министерства обороны Андрею Равкову распоряжение Президента Беларуси на выполнение практических мероприятий проверки (кстати, Александр Лукашенко посетил часть внутренних войск МВД в Минске).

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15 марта в Беларуси начался призыв военнообязанных. Он связан с проверкой Вооруженных Сил.15 марта в Минске призвали более 300 военнообязанных из запаса.

Всего призовут около 2000 человек, сообщает belta.by.

— Данная проверка носит комплексный характер, — подтвердили в Министерстве обороны.

Планируется проверить все виды и роды войск, боевую подготовку, поставку вооружения, военной и специальной техники, систему отмобилизования войск.

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