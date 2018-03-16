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15:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег, гололед и ветер: спасатели Ростова-на-Дону предупреждают о резком ухудшении погоды

В эти выходные в Ростове-на-Дону обещают плохую погоду, да настолько, что спасатели распространили соответствующее предупреждение.

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Они, ссылаясь на прогноз синоптиков, говорят, что в течение четырех дней (с 16 по 19 марта) сильный ветер может стать причиной происшествий.

— Порывы будут достигать 20 метров, а ночью — до 24 метров в секунду, — говорится в сообщении управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. — В понедельник, 19 марта, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.

В связи с непогодой жителей просят благоразумно соблюдать элементарные правила безопасности, не забывать, что возможны перехлесты и обрывы проводов, падение веток, деревьев и конструкций.

Соответственно, непогода может привести к ухудшению видимости на дороге, как следствие — увеличению количества аварий. Водителей просят на дороге выбирать такую скорость, чтобы полностью контролировать ситуацию, не совершать резких маневров и притормаживать перед переходами.

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