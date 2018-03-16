Снег, гололед и ветер: спасатели Ростова-на-Дону предупреждают о резком ухудшении погоды
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В эти выходные в
Они, ссылаясь на прогноз синоптиков, говорят, что в течение четырех дней (с 16 по 19 марта) сильный ветер может стать причиной происшествий.
— Порывы будут достигать 20 метров, а ночью — до 24 метров в секунду, — говорится в сообщении управления по делам ГО и ЧС
В связи с непогодой жителей просят благоразумно соблюдать элементарные правила безопасности, не забывать, что возможны перехлесты и обрывы проводов, падение веток, деревьев и конструкций.
Соответственно, непогода может привести к ухудшению видимости на дороге, как следствие — увеличению количества аварий. Водителей просят на дороге выбирать такую скорость, чтобы полностью контролировать ситуацию, не совершать резких маневров и притормаживать перед переходами.
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