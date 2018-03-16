Сотрудницу «Регионального фонда капремонта» оштрафовали на 5 000 рублей
Суд назначил штраф в размере 5 000 рублей начальнице
Суд назначил штраф в размере 5 000 рублей начальнице
Как пояснили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, женщина направляла заявителям ответы без своей подписи и данных об исполнителе, что лишало людей возможности в дальнейшем обжаловать их.
Своими действиями женщина нарушала закон. Согласно требованиям соответствующего ФЗ, ответ на обращение всегда подписывается руководителем госоргана или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на это сотрудником.
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