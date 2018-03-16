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18:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Сотрудницу «Регионального фонда капремонта» оштрафовали на 5 000 рублей

Суд назначил штраф в размере 5 000 рублей начальнице расчетно-аналитического отдела «Регионального фонда капремонта» в Волгограде за то, что та не ставила свою подпись на документах.

Как пояснили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, женщина направляла заявителям ответы без своей подписи и данных об исполнителе, что лишало людей возможности в дальнейшем обжаловать их.

Своими действиями женщина нарушала закон. Согласно требованиям соответствующего ФЗ, ответ на обращение всегда подписывается руководителем госоргана или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на это сотрудником.

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