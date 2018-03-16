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15:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Зима вернется в выходные

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Азов» вдоль сети федеральных дорог ожидаются осадки при резком понижении температуры. Непогода застигнет водителей 18 марта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 756 мм рт. ст. 4 м/с

На трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский в Волгоградской области выпадет снег с дождем. Все подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности.

Дорожные службы призывают водителей соблюдать правила, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных Управления для экстренной связи: (863) 2329460.

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