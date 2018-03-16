Зима вернется в выходные
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По информации
На трассе А-260 Волгоград —
Дорожные службы призывают водителей соблюдать правила, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных Управления для экстренной связи: (863) 2329460.
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