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15:46 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено в Восточном Казахстане


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение по Восточно-Казахстанской области распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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Источник: Kazinform

«В период 18—19 марта в связи с повышением температуры воздуха и ожидающимися осадками в низкогорной зоне ВКО ожидается формирование местного и склонового стока, возможны подтопления», — говорится в сообщении.

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