Штормовое предупреждение объявлено в Восточном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение по Восточно-Казахстанской области распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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Источник:Kazinform
«В период 18—19 марта в связи с повышением температуры воздуха и ожидающимися осадками в низкогорной зоне ВКО ожидается формирование местного и склонового стока, возможны подтопления», — говорится в сообщении.
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