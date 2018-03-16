Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 19 марта по 23 апреля. Об этом сообщает Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.



Вблизи дома № 11, а также недалеко от пересечения Нижне-Волжской набережной и Городецкого переулка, у домов № 19 и 20 движение будет организовано по суженной проезжей части, скорость ограничена до 40 км/ч.



Ограничения связаны с прокладкой водопровода. Работы продлятся до 23 апреля.