Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 19 марта
Ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Движение транспорта будет ограничено на
Вблизи дома № 11, а также недалеко от пересечения
Ограничения связаны с прокладкой водопровода. Работы продлятся до 23 апреля.
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