Сергей Аксёнов вручил награды по случаю четвёртой годовщины Крымской весны

«Мы отмечаем с хорошим настроением этот день. Рады приветствовать наших друзей — делегацию ДНР, которая сегодня здесь находится. Гордимся нашей дружбой и тем, что делается ими на сегодняшний день, поскольку они сегодня на передовой Русского мира. Благодаря такому взаимодействию и единому духу всё получится. Мы вам, друзья, желаем от всей души мира и всего наилучшего. Поздравляю вас и хочу сказать, что у крымчан всё тоже получится, без сомнений. Наше государство оказывает нам поддержку по всем направлениям, мы её чувствуем, видим заботу нашего Президента. С праздником!» — сказал Глава Республики.