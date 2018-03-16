Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
10Сакура в цвету
15:45 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов вручил награды по случаю четвёртой годовщины Крымской весны

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в мероприятиях, посвящённых годовщине общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией в Государственном Совете Республики Крым.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Перед мероприятием в фойе здания Госсовета РК состоялось открытие выставки работ фотокорреспондентов МИА «Россия сегодня». Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрели фотовыставку.

Глава Крыма поздравил жителей полуострова с праздником и выразил слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за содействие в возвращении Крыма на историческую родину.

«Мы отмечаем с хорошим настроением этот день. Рады приветствовать наших друзей — делегацию ДНР, которая сегодня здесь находится. Гордимся нашей дружбой и тем, что делается ими на сегодняшний день, поскольку они сегодня на передовой Русского мира. Благодаря такому взаимодействию и единому духу всё получится. Мы вам, друзья, желаем от всей души мира и всего наилучшего. Поздравляю вас и хочу сказать, что у крымчан всё тоже получится, без сомнений. Наше государство оказывает нам поддержку по всем направлениям, мы её чувствуем, видим заботу нашего Президента. С праздником!» — сказал Глава Республики.

Также с поздравительной речью выступили Владимир Константинов, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы РК

В ходе торжественного мероприятия, посвящённого годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Сергей Аксёнов, Владимир Константинов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов вручили первые паспорта гражданина РФ 14-летним жителям Республики Крым.

Также Сергей Аксёнов и Владимир Константинов вручили награды работникам образования, юриспруденции, сельского хозяйства, представителям общественных организаций. В частности — государственные награды Республики Крым: орден «За верность долгу», медаль «За доблестный труд», отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» и благодарности Главы Республики Крым. Кроме того, в рамках мероприятия были вручены почётные грамоты Совета министров Республики Крым.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы РК

Также указом Главы Республики Крым были награждены государственной наградой Республики Крым орденом «За верность долгу» Александр Захарченко и Денис Пушилин.

Мероприятие сопровождалось концертной программой.

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, члены президиума Государственного Совета Республики Крым, члены Совета министров Республики Крым, депутаты Государственного Совета Республики Крым, члены делегации Донецкой Народной Республики, другие. Материалы и фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Особое мнение»: Крым — следующий за Дагестаном «на зачистку»
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь