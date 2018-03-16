Сергей Аксёнов вручил награды по случаю четвёртой годовщины Крымской весны

Перед мероприятием в фойе здания Госсовета РК состоялось открытие выставки работ фотокорреспондентов МИА «Россия сегодня». Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрели фотовыставку.
Глава Крыма поздравил жителей полуострова с праздником и выразил слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за содействие в возвращении Крыма на историческую родину.
«Мы отмечаем с хорошим настроением этот день. Рады приветствовать наших друзей — делегацию ДНР, которая сегодня здесь находится. Гордимся нашей дружбой и тем, что делается ими на сегодняшний день, поскольку они сегодня на передовой Русского мира. Благодаря такому взаимодействию и единому духу всё получится. Мы вам, друзья, желаем от всей души мира и всего наилучшего. Поздравляю вас и хочу сказать, что у крымчан всё тоже получится, без сомнений. Наше государство оказывает нам поддержку по всем направлениям, мы её чувствуем, видим заботу нашего Президента. С праздником!» — сказал Глава Республики.
Также с поздравительной речью выступили Владимир Константинов, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В ходе торжественного мероприятия, посвящённого годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Сергей Аксёнов, Владимир Константинов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов вручили первые паспорта гражданина РФ 14-летним жителям Республики Крым.
Также Сергей Аксёнов и Владимир Константинов вручили награды работникам образования, юриспруденции, сельского хозяйства, представителям общественных организаций. В частности — государственные награды Республики Крым: орден «За верность долгу», медаль «За доблестный труд», отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» и благодарности Главы Республики Крым. Кроме того, в рамках мероприятия были вручены почётные грамоты Совета министров Республики Крым.
Также указом Главы Республики Крым были награждены государственной наградой Республики Крым орденом «За верность долгу» Александр Захарченко и Денис Пушилин.
Мероприятие сопровождалось концертной программой.
В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, члены президиума Государственного Совета Республики Крым, члены Совета министров Республики Крым, депутаты Государственного Совета Республики Крым, члены делегации Донецкой Народной Республики, другие. Материалы и фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.
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