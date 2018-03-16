В Нижний Новгород с проверкой стадиона к ЧМ приедут инспекторы ФИФА

24 марта в Нижний Новгород с проверкой строящегося к чемпионату мира по футболу стадиона приедет делегация ФИФА, сообщают РИА Новости.

Вместе с представителями оргкомитета «Россия-2018» они проверят готовность арены, где завершаются работы. Отметим, что делегация до этого посетит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске. Затем инспекторы отправятся в Волгоград и Калининград.