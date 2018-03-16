В Нижний Новгород с проверкой стадиона к ЧМ приедут инспекторы ФИФА
Делегаты проверят готовность арены к тестовым матчам.
Делегаты проверят готовность арены к тестовым матчам.
24 марта в Нижний Новгород с проверкой строящегося к чемпионату мира по футболу стадиона приедет делегация ФИФА, сообщают РИА Новости.
Вместе с представителями оргкомитета «Россия-2018» они проверят готовность арены, где завершаются работы. Отметим, что делегация до этого посетит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске. Затем инспекторы отправятся в Волгоград и Калининград.
Остальные стадионы в
Напомним, что первые матчи на построенном стадионе сыграют в апреле.
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