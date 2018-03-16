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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с первого апреля стартует запись в детские лагеря

Прием заявлений начнется в полночь.

В уральской столице стартует запись детей в лагеря отдыха. Летняя оздоровительная кампания традиционно начнется 1 апреля и охватит около 120 тысяч мальчишек и девчонок.

С 00:00 прием заявлений в загородные и городские лагеря будет осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Подать заявления также можно через отделения МЦУ и МФЦ. Приемные комиссии лагерей начнут работу со 2 апреля.

— Прием заявлений на предоставление путевок в загородные лагеря пройдет с 1 по 17 апреля (на все смены), санатории — с 25 апреля по 15 мая (на все периоды), в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей — с 1 апреля по 10 июня (по сменам), — уточнили в Департаменте образования Администрации.

После подачи заявления родителям нужно подтвердить его пакетом документов, куда должны входить: свидетельство о рождении ребенка, справка из его школы или с места регистрации, паспорт законного представителя несовершеннолетнего. При наличии льгот, необходимо предоставить соответствующий документ.

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