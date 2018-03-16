Пойманная в новосибирском дворе лиса сбежала от волонтеров
Животное, скорее всего, находится в черте Ленинского района.
Животное, скорее всего, находится в черте Ленинского района.
Волонтёры новосибирского центра «Кошкино лукошко» сообщили о том, что от них сбежала лиса, пойманная 24 февраля у крыльца школы № 67.
Напомним, охранник учебного заведения позвонил полицейским, также на место приехали сотрудники Муниципальной
Дальнейшая судьба лисы решилась через пару дней. Ее передали в центр «Кошкино лукошко» и начали лечение.
— Ловить ее надо и долечивать. На фото видно, она разобрала вольер и стену дома за ночь. Стена была из досок, арматуры, железа и насыпи, — рассказала «Комсомольской правде» волонтёр центра Алёна Святова.
Сообщается, что животное, скорее всего, находится в черте Ленинского района. На ней черный ошейник с шипами. Людям, которые ее увидят, советует ни в коем случае к ней не прикасаться, по возможности загнать в
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