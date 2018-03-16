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16:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Пойманная в новосибирском дворе лиса сбежала от волонтеров

Животное, скорее всего, находится в черте Ленинского района.

Волонтёры новосибирского центра «Кошкино лукошко» сообщили о том, что от них сбежала лиса, пойманная 24 февраля у крыльца школы № 67.

Напомним, охранник учебного заведения позвонил полицейским, также на место приехали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы. Животное прихрамывало, поэтому его легко при помощи подручных средств загнали в приямок возле дома, а после в соответствии с протоколом доставили в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.

Дальнейшая судьба лисы решилась через пару дней. Ее передали в центр «Кошкино лукошко» и начали лечение.

— Ловить ее надо и долечивать. На фото видно, она разобрала вольер и стену дома за ночь. Стена была из досок, арматуры, железа и насыпи, — рассказала «Комсомольской правде» волонтёр центра Алёна Святова.

Сообщается, что животное, скорее всего, находится в черте Ленинского района. На ней черный ошейник с шипами. Людям, которые ее увидят, советует ни в коем случае к ней не прикасаться, по возможности загнать в какое-то помещение, позвонить по телефонам 8−953−861−2882, 8−953−769−6015.

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