Пойманная в новосибирском дворе лиса сбежала от волонтеров

Волонтёры новосибирского центра «Кошкино лукошко» сообщили о том, что от них сбежала лиса, пойманная 24 февраля у крыльца школы № 67.

Напомним, охранник учебного заведения позвонил полицейским, также на место приехали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы. Животное прихрамывало, поэтому его легко при помощи подручных средств загнали в приямок возле дома, а после в соответствии с протоколом доставили в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.

Дальнейшая судьба лисы решилась через пару дней. Ее передали в центр «Кошкино лукошко» и начали лечение.

— Ловить ее надо и долечивать. На фото видно, она разобрала вольер и стену дома за ночь. Стена была из досок, арматуры, железа и насыпи, — рассказала «Комсомольской правде» волонтёр центра Алёна Святова.