Волгоградских школьников научат безопасному поведению на водоемах
В рамках акции 400 учащихся из 14 школ Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов ознакомились с правилами безопасного поведения на покрытых льдом водоемах.
В рамках акции 400 учащихся из 14 школ Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов ознакомились с правилами безопасного поведения на покрытых льдом водоемах.
Также инспекторы ГИМС продемонстрировали юным волгоградцам подручные и профессиональные средства, которые применяются для оказания помощи провалившимся под лед.
С начала 2018 года работники
С 2017 года в школах Волгоградской области реализуется проект «Ни одной жертвы на воде». Совместная работа отделения ВОСВОД с
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