Волгоградских школьников научат безопасному поведению на водоемах

Также инспекторы ГИМС продемонстрировали юным волгоградцам подручные и профессиональные средства, которые применяются для оказания помощи провалившимся под лед.

С начала 2018 года работники аварийно-спасательной службы Волгоградской области совместно с добровольцами регионального отделения ВОСВОД провели более 300 занятий с детьми и подростками по правилам безопасного поведения на льду. В профилактических мероприятиях приняли участие свыше 11 тысяч человек.