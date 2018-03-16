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18:16 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградских школьников научат безопасному поведению на водоемах

В рамках акции 400 учащихся из 14 школ Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов ознакомились с правилами безопасного поведения на покрытых льдом водоемах.

Также инспекторы ГИМС продемонстрировали юным волгоградцам подручные и профессиональные средства, которые применяются для оказания помощи провалившимся под лед.

С начала 2018 года работники аварийно-спасательной службы Волгоградской области совместно с добровольцами регионального отделения ВОСВОД провели более 300 занятий с детьми и подростками по правилам безопасного поведения на льду. В профилактических мероприятиях приняли участие свыше 11 тысяч человек.

С 2017 года в школах Волгоградской области реализуется проект «Ни одной жертвы на воде». Совместная работа отделения ВОСВОД с аварийно-спасательной службой дала свои результаты: в прошлом году количество несчастных случаев на воде снизилось на 5,6%.

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