Калининградского чиновника оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие дорожной разметки
В начале октября 2017 года отдел ГИБДД по Гурьевскому району выдал предписание МБУ «Благоустройство» в течение 30 суток нанести дорожную разметку «пешеходный переход» на улице Шатурской в поселке Васильково.
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