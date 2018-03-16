Калининградского чиновника оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие дорожной разметки

Руководство бюджетного предприятия проигнорировало предписание, за что мировой суд оштрафовал замдиректора «Благоустройства» на 30 тысяч рублей.

Чиновник решил обжаловать штраф, так как, по его мнению, у него не было возможности исполнить предписание в срок. Однако Гурьевский районный суд признал постановление мирового судьи законным и обоснованным.