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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградского чиновника оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие дорожной разметки

В начале октября 2017 года отдел ГИБДД по Гурьевскому району выдал предписание МБУ «Благоустройство» в течение 30 суток нанести дорожную разметку «пешеходный переход» на улице Шатурской в поселке Васильково.

Руководство бюджетного предприятия проигнорировало предписание, за что мировой суд оштрафовал замдиректора «Благоустройства» на 30 тысяч рублей.

Чиновник решил обжаловать штраф, так как, по его мнению, у него не было возможности исполнить предписание в срок. Однако Гурьевский районный суд признал постановление мирового судьи законным и обоснованным.

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