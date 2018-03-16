三つ編みについて— 坂口( ˙.'˙)銀次郎 (@Hy_dy) March 13, 2018
①よく見るやつ
②小さい頃描いてた
③今の描き方、他の物にも応用してる
片手撮影だからかなり汚い pic.twitter.com/egT9AbkycF
Художник показал, как рисовать картины с помощью косичек (видео)
Для тех, кто увлечен творчеством или просто не знает, чем себя занять.
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