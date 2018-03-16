Художник показал, как рисовать картины с помощью косичек (видео)

Японский художник Сакагучи Гиндзиро показал простую технику рисования с помощью косичек, которая подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Своим опытом он поделился в Twitter, опубликовав несколько коротких уроков и продемонстрировав свою технику на примере изображения волос и одежды.