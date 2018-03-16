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16:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе отметят праздник весеннего равноденствия «Навруз»

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоится Республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз». Он будет организован 24 марта на площади перед Дворцом спорта.

Источник: Башинформ

На этой площадке праздник будет проводиться впервые. В прежние годы он проходил на площади С. Юлаева, в саду Аксакова, в парке им. Якутова, в парке Кашкадан.

Как рассказал директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов, будут установлены не менее 10 национальных двориков — юрты, палатки. Гостей праздника будут угощать пловом из большого казана, блюдами национальной кухни, выпечкой.

Будет установлена сцена, на которой выступят артисты и творческие коллективы разных национальностей. Свою программу готовят все национально-культурные объединения проживающих в Башкортостане этносов.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, администрация Уфы, Ассамблея народов республики, Дом дружбы народов РБ и республиканские национально-культурные общественные объединения.

Первый Республиканский праздник «Навруз» в Башкортостане отмечался в 2001 году. С тех пор праздник проводится ежегодно в Уфе в день весеннего равноденствия. Ежегодно активное участие в проведении Навруза принимают филиалы Дома дружбы народов РБ — Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба», татарский историко-культурный центр «Килимово», а также таджикская, казахская, узбекская, туркменская, азербайджанская, дагестанская национально-культурные общественные организации.

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