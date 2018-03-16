В Уфе отметят праздник весеннего равноденствия «Навруз»

Источник: Башинформ

На этой площадке праздник будет проводиться впервые. В прежние годы он проходил на площади С. Юлаева, в саду Аксакова, в парке им. Якутова, в парке Кашкадан.

Как рассказал директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов, будут установлены не менее 10 национальных двориков — юрты, палатки. Гостей праздника будут угощать пловом из большого казана, блюдами национальной кухни, выпечкой.

Будет установлена сцена, на которой выступят артисты и творческие коллективы разных национальностей. Свою программу готовят все национально-культурные объединения проживающих в Башкортостане этносов.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, администрация Уфы, Ассамблея народов республики, Дом дружбы народов РБ и республиканские национально-культурные общественные объединения.