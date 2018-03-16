В Уфе отметят праздник весеннего равноденствия «Навруз»
УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоится Республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз». Он будет организован 24 марта на площади перед Дворцом спорта.
УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоится Республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз». Он будет организован 24 марта на площади перед Дворцом спорта.
На этой площадке праздник будет проводиться впервые. В прежние годы он проходил на площади С. Юлаева, в саду Аксакова, в парке им. Якутова, в парке Кашкадан.
Как рассказал директор Дома дружбы народов РБ Азат Ибрагимов, будут установлены не менее 10 национальных двориков — юрты, палатки. Гостей праздника будут угощать пловом из большого казана, блюдами национальной кухни, выпечкой.
Будет установлена сцена, на которой выступят артисты и творческие коллективы разных национальностей. Свою программу готовят все
Организаторы мероприятия — Министерство культуры Башкортостана, администрация Уфы, Ассамблея народов республики, Дом дружбы народов РБ и республиканские
Первый Республиканский праздник «Навруз» в Башкортостане отмечался в 2001 году. С тех пор праздник проводится ежегодно в Уфе в день весеннего равноденствия. Ежегодно активное участие в проведении Навруза принимают филиалы Дома дружбы народов РБ — Башкирский
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