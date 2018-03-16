Город окончательно отказался от строительства путепровода в Петергофе
Смольный обновил список планируемых путепроводов через железнодорожные пути РЖД. Оттуда убрали
Смольный обновил список планируемых путепроводов через железнодорожные пути РЖД. Оттуда убрали
Аппарат
Как поясняют чиновники, объект попадает в границы зоны охраняемого природного ландшафта, где любая градостроительная деятельность исходит из «презумпции сохранности объектов культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и
В конце 2016 года «Фонтанка» писала о том, что оператору порта Бронка ООО «Феникс» одобрили разработку предпроекта по использованию железнодорожной ветки Лигово — Ораниенбаум — Бронка. Сейчас здесь в основном следуют электрички. Однако компания не могла договориться со Смольным по поводу строительства железнодорожной развязки в Петергофе. Рассматривался вариант тоннеля или переноса развязки.
При этом перечень мероприятий дополняется реконструкцией путепроводов на трассе М-11 «Нарва» (Лиговский и Гореловский) и строительством путепровода в створе Парковой улицы.
«С учетом вносимых изменений перечень совместных мероприятий города и РЖД по строительству путепроводов через железнодорожные пути будет включать 14 объектов», — сообщил Игорь Албин.
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