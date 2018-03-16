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19:23 (мск), источник: Фонтанка

Город окончательно отказался от строительства путепровода в Петергофе

Смольный обновил список планируемых путепроводов через железнодорожные пути РЖД. Оттуда убрали Блан-Менильскую улицу в Петергофе.

Источник: РИА "Новости"

Аппарат вице-губернатора Игоря Албина 16 марта сообщает, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проект постановления, где актуализируется план по строительству путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Из перечня исключается объект «Строительство транспортной развязки по створу Блан-Менильской ул. через ж. -д. пути Ораниенбаумского направления».

Как поясняют чиновники, объект попадает в границы зоны охраняемого природного ландшафта, где любая градостроительная деятельность исходит из «презумпции сохранности объектов культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры». Блан-Менильская улица как раз относится к таким элементам, что что построить там транспортную развязку невозможно.

В конце 2016 года «Фонтанка» писала о том, что оператору порта Бронка ООО «Феникс» одобрили разработку предпроекта по использованию железнодорожной ветки Лигово — Ораниенбаум — Бронка. Сейчас здесь в основном следуют электрички. Однако компания не могла договориться со Смольным по поводу строительства железнодорожной развязки в Петергофе. Рассматривался вариант тоннеля или переноса развязки.

При этом перечень мероприятий дополняется реконструкцией путепроводов на трассе М-11 «Нарва» (Лиговский и Гореловский) и строительством путепровода в створе Парковой улицы.

«С учетом вносимых изменений перечень совместных мероприятий города и РЖД по строительству путепроводов через железнодорожные пути будет включать 14 объектов», — сообщил Игорь Албин.

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