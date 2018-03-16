Самую красивую студентку Петербурга назовут в конце марта
Участницы «Студенческой красы-2018» должны будут продемонстрировать жюри свои таланты и красоту, а также презентовать свои учебные заведения.
Участницы «Студенческой красы-2018» должны будут продемонстрировать жюри свои таланты и красоту, а также презентовать свои учебные заведения.
Прием заявок на конкурс красоты «Студенческая краса-2018» начался в Северной столице. Об этом сообщает Комитет по молодежной политике города. В нем могут принять участие девушки от 17 до 25 лет, которые обучаются в высших учебных заведениях Петербурга.
Претенденткам на звание самой красивой студентки города на Неве необходимо будет принять участие во всех отборочных мероприятиях. Они будут проходить с 21 по 23 марта.
Конкурсантки должны будут продемонстрировать жюри свои таланты и красоту, а также презентовать свои учебные заведения. Красавиц ждут творческие конкурсы и интеллектуальные испытания. В финал выйдут десять самых ярких участниц.
Для финалисток проведут
Победительницу конкурса назовут 28 марта в Доме молодежи.
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