На Керченской переправе объявили штормовое предупреждение

Керченская паромная переправа предупреждает об ухудшении погоды.

— По предварительному прогнозу до вечера 17 марта ожидается ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17−20 метров в секунду. Большая вероятность остановки движения судов! Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период! — сообщает ООО «Морская дирекция».

Обстановку на переправе уточняйте по тел. 8 (989) 299 42 60.

Кстати, на выходных в Крыму будет тепло. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +13…+18. Местами пройдут небольшие дожди.