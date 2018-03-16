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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

На Керченской переправе объявили штормовое предупреждение

Крымчан просят повременить с поездками в порт «Крым».

Керченская паромная переправа предупреждает об ухудшении погоды.

— По предварительному прогнозу до вечера 17 марта ожидается ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17−20 метров в секунду. Большая вероятность остановки движения судов! Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период! — сообщает ООО «Морская дирекция».

Обстановку на переправе уточняйте по тел. 8 (989) 299 42 60.

Кстати, на выходных в Крыму будет тепло. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +13…+18. Местами пройдут небольшие дожди.

— В начале следующей недели в связи с прохождением холодного фронтального раздела южного циклона дожди усилятся, фон температуры понизится на 4−6 градусов, — предупредили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

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