Иркутский государственный университет получит средства на капитальный ремонт

Источник: Reuters

Возможность капитально отремонтировать ряд помещений учебных корпусов и общежитий получил Иркутский государственный университет. Министерство образования и науки РФ выделило вузу на эти цели 15 млн рублей.

Как сообщил и.о. ректора ИГУ Игорь Бычков, сделать все, что хотелось бы, на эти деньги не удастся, но средства будут использованы так, чтобы обновление университета стало заметным и очевидным.

Вопрос о том, какие именно помещения необходимо отремонтировать в первую очередь, вынесут на обсуждение. Все работы должны быть выполнены в течение года.