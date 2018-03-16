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16:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как появляется на свет райская птица (видео)

Получить потомство пернатых в неволе очень сложно, а потому на видео показано практически чудо.

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Тропические райские птицы (лат. Paradisaeidae) в большинстве своем обитают только на острове Новая Гвинея. В неволе увидеть этих пернатых можно лишь в 11 зоопарках по всему миру, но размножаются они только в двух — в немецком Weltvogelpark Walsrode в Нижней Саксонии и в американском The Cincinnati Zoo & Botanical Garden в Цинциннати.

Сотрудникам американского центра удалось создать идеальные условия для брачных игр райских птиц, а потому потомство пернатых появляется у них уже в третий раз.

Впервые зоологам удалось снять на видео появление на свет маленького птенца райской птицы.
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В этот волнительный момент сотрудники зоопарка были рядом с малышом и всячески помогали ему.

Отмечается, что первое время птенец проведет под присмотром ветеринаров, которые будут его кормить и оберегать. Чуть позже малыша вернут маме.

А так выглядит взрослая райская птица:

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