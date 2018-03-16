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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе эвакуировали больше 21 тысячи машин

Число курсирующих по города эвакуаторов увеличилось до 10.

В Симферополе с момента начала работы эвакуаторов на штрафплощадки забрали больше 21 тысячи машин.

Напомним, эвакуаторы в крымской столице работают с конца 2016 года.

— Эвакуировано в общей сложности 21 тысяча машин. Такие меры действительно дисциплинируют. В центре города под знаками «Работает эвакуатор» машины уже не ставят, — отметила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова.

В городе сейчас курсируют 10 эвакуаторов. С января число экипажей ГИБДД, сопровождающих эвакуаторы, увеличилось с одного до четырех. Теперь припаркованные в неположенных местах машины забирают еще шустрее.

КУДА ЗВОНИТЬ.

Телефон штрафплощадки на Центральном рынке Симферополя: 8 (978) 106 75 02 (круглосуточно).

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