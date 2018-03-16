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17:28 (мск), источник: Sputnik

В Намангане к Наврузу приготовят рекордный сумаляк

Для угощения весом в 6 тонн уже подготовлено 2 тонны муки, тонна масла, 200 кг камней, проращивание 1,5 тонн пшеницы начнется 18 марта.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Намангане к Наврузу приготовят рекордные шесть тонн сумаляка, сообщает NUZ.UZ.

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В парке имени Бабура уже установили огромный казан. Приготовление сумаляка начнется с 9.30 утра 20 марта, рассказали в информационной службе городского хокимията.

Для рекордного сумаляка уже подготовлено 2 тонны муки, тонна масла, 200 кг камней. Проращивание 1,5 тонн пшеницы начнется 18 марта. Готовить кушанье будут 25 женщин, помогать им будут сто юношей.

Приготовленный сумаляк разделят на 10 тысяч порций. Большая его часть пойдет на угощение воспитанников детских домов №№ 6 и 26, детей из малообеспеченных семей и других нуждающихся.

Организаторы также отмечают, что праздничное шоу не ограничится этим рекордом. Помимо приготовления сумаляка предполагается провести еще несколько кулинарных конкурсов, выставку блюд, приготовленных в тандыре, соревнования по запуску воздушных змеев, спортивные состязания концерт на новой площадке.

Напомним, в сентябре 2017 года в Ташкенте приготовили рекордно большой плов весом в 8 тонн.

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