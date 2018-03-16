В Севастополе на 8 улицах введут одностороннее движение
В городе установят около 300 предупреждающих дорожных знаков.
В городе установят около 300 предупреждающих дорожных знаков.
В Севастополе в течение месяца на 8 улицах введут одностороннее движение. Нововведение коснется улиц Центрального холма.
— Эти меры помогут обеспечить беспрепятственный подъезд аварийных и спасательных служб. Упростить встречный разъезд автомобилей на узких улицах в жилой застройке, обустроить достаточное количество парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями вблизи социальных объектов, — сообщает
Режим одностороннего движения планируется ввести на следующих участках:
— ул. Терещенко, от ул.
— ул. Алексакиса, от ул. Терещенко до ул. Советской;.
— ул.
— ул. В. Кучера, от ул. Терещенко до ул. Ленина;.
— ул. Л. Павличенко, от ул. Терещенко до ул. Суворова;.
— ул. Володарского, от спуска Шестакова до ул. Суворова;.
— ул. Воронина, от пл. Лазарева до ул. Советской;.
— Матросский бульвар, от ул. Советской до ул. Ленина.
— В процессе подготовки к изменениям переустановлено установка около 300 дорожных знаков, будут обустроены новые пешеходные переходы и снижен скоростной режим в соответствии с категориями улиц, — отметили в ведомстве.
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