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16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе на 8 улицах введут одностороннее движение

В городе установят около 300 предупреждающих дорожных знаков.

В Севастополе в течение месяца на 8 улицах введут одностороннее движение. Нововведение коснется улиц Центрального холма.

— Эти меры помогут обеспечить беспрепятственный подъезд аварийных и спасательных служб. Упростить встречный разъезд автомобилей на узких улицах в жилой застройке, обустроить достаточное количество парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями вблизи социальных объектов, — сообщает пресс-служба правительства города.

Режим одностороннего движения планируется ввести на следующих участках:

— ул. Терещенко, от ул. Сергеева-Ценского до ул. Алексакиса;.

— ул. Алексакиса, от ул. Терещенко до ул. Советской;.

— ул. Сергеева-Ценского, от ул. Суворова до ул. Терещенко;.

— ул. В. Кучера, от ул. Терещенко до ул. Ленина;.

— ул. Л. Павличенко, от ул. Терещенко до ул. Суворова;.

— ул. Володарского, от спуска Шестакова до ул. Суворова;.

— ул. Воронина, от пл. Лазарева до ул. Советской;.

— Матросский бульвар, от ул. Советской до ул. Ленина.

— В процессе подготовки к изменениям переустановлено установка около 300 дорожных знаков, будут обустроены новые пешеходные переходы и снижен скоростной режим в соответствии с категориями улиц, — отметили в ведомстве.

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