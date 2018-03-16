В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

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Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге.

«Прощание с Леонидом Александровичем состоялось в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище», — сказал собеседник агентства, отметив, что «ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича».

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», и других.