Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Валерий Меладзе не щадит себя на тренировках
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
19:20 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе

В Санкт-Петербурге простились с кинорежиссером и сценаристом Леонидом Квинихидзе, сообщили РИА Новости на киностудии «Ленфильм».

Источник: Reuters

Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге.

«Прощание с Леонидом Александровичем состоялось в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище», — сказал собеседник агентства, отметив, что «ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича».

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», и других.

Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм» (1963−1976). В 1977—1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра «Мюзик-холл». В 1977—1998 годах — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000—2002 годах — главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006—2008 годах — главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010—2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления
В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь