В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе
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Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в
«Прощание с Леонидом Александровичем состоялось в морге Покровской больницы. Он будет похоронен на Шушарском кладбище», — сказал собеседник агентства, отметив, что «ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича».
Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он получил широкую известность как кинорежиссер фильмов «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания», «31 июня», и других.
Квинихидзе работал
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