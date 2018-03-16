В Волгоградской области выбрали «Учителя года» (фото)

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Почетная и ответственная задача представлять Волгоградскую область на всероссийском уровне могла быть возложена на любого: за победу боролись преподаватели химии, географии, биологии, русского, английского, немецкого языков, литературы и учителя начальных классов.

Как рассказали сами участники, жесткой конкуренции в этой битве профессионалов не было: помогали не только команды своих школ и семьи, но и соперники.

— Мы были все вместе с одним лозунгом: «Среди нас только болельщики». И поддерживали друг друга, проходя все эти этапы. Мне помогала огромная армия: семья, мои коллеги. Во время конкурса мы знакомились с очень интересными людьми. И теперь идем вместе, набираясь опыта: я смотрю, как работают другие, открываю для себя что-то новое, другие перспективы, — поделилась учитель русского языка и литературы гимназии № 14 города Волгограда Анна Аванесова.

Все восемь испытаний регионального конкурса проходили не все участники. Большому и малому жюри, в составе которого были победители прошлых лет, представители научного сообщества, ведущие методисты, предстояло выбрать лучшие эссе «Я учитель», интернет-ресурсы, разработки методических семинаров и открытые уроки. В следующем этапе уже 10 педагогов — началось время мастер-классов, педагогических советов и защиты образовательного проекта. Примечательно, что в этом году впервые за 27 лет своей истории, конкурс вышел в «прямой эфир»: все этапы состязания можно было наблюдать в режиме «онлайн» в интернете.

В итоге финалистами стали пятеро: учитель русского языка и литературы гимназии № 14 города Волгограда Анна Аванесова, учитель математики школы № 1 г. Фролово Татьяна Владимирова, учитель русского языка и литературы лицея № 7 Волгограда Сергей Ковалев и учитель начальных классов школы № 117 Волгограда Анна Конюхова.

Участники заключительного испытания представили свое видение выпускника будущего, 2030 года, обсудив перспективы образования в ходе круглого стола, состоявшегося накануне. В этот день и определились призеры и победитель регионального конкурса «Учитель года». Однако их имена были названы лишь теперь.

Второе и третье место комиссия присудила учителю математике Татьяне Владимировой (г. Фролово) и Анне Конюховой (Волгоград). Самым талантливым профессионалом региона эксперты признали учителя английского языка гимназии № 3 Центрального района города Волгограда Елену Власову.

— На самом деле, я еще не поняла до конца, что являюсь победителем, — призналась она в первые минуты после оглашения решения жюри. — Но я довольна той работой, которую сделала.

О своем пути в профессию Елена рассказала в первом состязании, написав эссе о капсуле времени, в которую она когда-то вложила представления о будущем.

— Конечно, я писала не только о себе, но и о своих коллегах, о детях, которые идут вперёд, развиваются, горят, находятся в постоянном поиске. Участвуя в конкурсе, я поняла, что есть ещё много интересного впереди и нужно шагать дальше. Наша работа — постоянный творческий поиск, — поведал одна из лучших педагогов региона.

Той, кто представит Волгоградскую область на всероссийском этапе конкурса, символическую эстафету передал учитель информатики Каменской средней школы Городищенского района Петр Байкалов, в 2017 году вошедший в число 15 лучших педагогов страны.

Впрочем, победителей этого конкурса, как отметили участники прошлых лет, представители районной и областной администраций области, намного больше.

— Учитель — тот, кто с нашими детьми находится больше, чем мы сами. А потому вы для нас уже победители: каждый достоин этого звания, — поздравил всех педагогов хозяин праздника — глава Городищенского района Эдуард Кривов.

Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева подчеркнула, что традиция проводить церемонию награждения в том муниципальном образовании, где работает педагог, признанный лучшим по итогам испытаний прошлого года, весьма значимо.

— Это хорошая возможность для района гордиться своими учителями. Благодаря этому конкурсу, мы открываем яркие новые имена педагогов нашего региона, которые очень достойно представляют Волгоградскую область на всероссийском этапе. В 2016 году молодой учитель химии лицея № 5 города Волгограда Евгений Ковалев стал финалистом Всероссийского конкурса, в 2017 году учитель информатики Каменской средней школы Городищенского района вошел в число 15 лучших педагогов страны, — отметила Зина Мержоева.

Как пояснили специалисты комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, главной задачей проведения конкурса является формирование сообщества профессионалов, готовых выполнять миссию наставников, помогая своим коллегам осваивать новые практики и методики и развиваться вместе с ними.

Все участники по завершении испытаний получают нагрудные знаки клуба «Серебристый пеликан».