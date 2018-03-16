Полиция Алматы переведена в усиленный режим

Источник: 365info.kz

В целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 15 по 17 марта включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы и объявила о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Читайте также Незаконные постройки сносят в центре Алматы

«В округе массового скопления граждан и увеселительных заведений усилено полицейское патрулирование. Запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка.