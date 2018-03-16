Полиция Алматы переведена в усиленный режим
В канун празднования «Наурыз Мейрамы» полиция Алматы усилила охрану общественного порядка, передает
В канун празднования «Наурыз Мейрамы» полиция Алматы усилила охрану общественного порядка, передает
В целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 15 по 17 марта включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы и объявила о проведении
«В округе массового скопления граждан и увеселительных заведений усилено полицейское патрулирование. Запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка.
Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями. Представители миграционной службы в эти дни проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства", — сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
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