В Челнах похоронили последнего ветерана Великой Отечественной
(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах похоронили последнего жившего в городе ветерана Великой Отечественной войны Батухана Азимова. Об этом на своей странице в Instagram написал депутат городского Совета, преподаватель Набережночелнинского института К (П)ФУ Рузиль Мингалимов.
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