В центре Воронежа запретят парковаться в ночь с 17 на 18 марта

С 22.00 17 марта до 5.00 18 марта и с 22.00 18 марта до 5.00 19 марта будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Кирова и Плехановской, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Сделают это для удобства работы коммунальщиков, которые, когда улицы будут свободными, спокойно уберут снег.