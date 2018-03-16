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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа запретят парковаться в ночь с 17 на 18 марта

Нельзя будет оставить машину на улицах Кирова и Плехановской.

Источник: Комсомольская правда

С 22.00 17 марта до 5.00 18 марта и с 22.00 18 марта до 5.00 19 марта будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Кирова и Плехановской, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Сделают это для удобства работы коммунальщиков, которые, когда улицы будут свободными, спокойно уберут снег.

Напомним, в день выборов Президента 18 марта воронежцам запретят парковаться возле избирательных участков. Исключение сделают только для машин, обеспечивающих работу избирательных комиссий.

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