В центре Воронежа запретят парковаться в ночь с 17 на 18 марта
Нельзя будет оставить машину на улицах Кирова и Плехановской.
Нельзя будет оставить машину на улицах Кирова и Плехановской.
С 22.00 17 марта до 5.00 18 марта и с 22.00 18 марта до 5.00 19 марта будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Кирова и Плехановской, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Сделают это для удобства работы коммунальщиков, которые, когда улицы будут свободными, спокойно уберут снег.
Напомним, в день выборов Президента 18 марта воронежцам запретят парковаться возле избирательных участков. Исключение сделают только для машин, обеспечивающих работу избирательных комиссий.
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