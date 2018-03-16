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19:41 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Пять тысяч болельщиков придут оценить новый «Стадион Нижний Новгород» и поболеть за «Олимпиец»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий проверили готовность «Стадиона Нижний Новгород».

Источник: Вести - Нижний Новгород

В рамках визита состоялось заседание Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.

В заседании приняли участие руководители АО «Стройтрансгаз», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», МЧС России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МВД России и другие.

Как сообщил Леонид Ставицкий, на этой неделе вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко провел совещание с участием городов-организаторов, посвященное завершению работ на строящихся стадионах к ЧМ-2018.

«В Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Проведенное совещание показало, что задача более чем реальная, генподрядчик с поставленной задачей справляется успешно. Уверен, работы будут завершены и все документы подписаны в срок», — заявил Леонид Ставицкий.

Как отметил Глеб Никитин, нижегородцы проявляют большой интерес к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и новому стадиону — это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи ЧМ-2018, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на «Стадионе Нижний Новгород».

15 апреля в рамках первенства ФНЛ на поле новой арены выйдут ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург). По данным клуба, за первые четыре дня на этот матч реализовано пять тысяч билетов.

Мы на финишной прямой и будем в полной мере готовы к проведению Чемпионата. Ближайшая задача — это проведение трех тестовых матчей перед турниром с участием футбольного клуба «Олимпиец».
Глеб Никитин

Как сообщалось ранее, в качестве тестовых мероприятий до начала ЧМ-2018 на стадионе пройдут три игры с участием нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» в рамках первенства Футбольной национальной лиги:

— 15 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург),

— 28 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Ротор» (Волгоград),

— 6 мая — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Луч Энергия» (Владивосток).

По данным регионального минспорта, загрузка арены в эти дни будет идти по нарастающей: 15 апреля — 15 000 человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля — 22 000 человек (50% от вместимости стадиона), 6 мая — более 36 000 человек (80% от вместимости стадиона).

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.

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