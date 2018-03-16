Пять тысяч болельщиков придут оценить новый «Стадион Нижний Новгород» и поболеть за «Олимпиец»

В рамках визита состоялось заседание Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.



В заседании приняли участие руководители АО «Стройтрансгаз», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», МЧС России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МВД России и другие.



Как сообщил Леонид Ставицкий, на этой неделе вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко провел совещание с участием городов-организаторов, посвященное завершению работ на строящихся стадионах к ЧМ-2018.



«В Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Проведенное совещание показало, что задача более чем реальная, генподрядчик с поставленной задачей справляется успешно. Уверен, работы будут завершены и все документы подписаны в срок», — заявил Леонид Ставицкий.



Как отметил Глеб Никитин, нижегородцы проявляют большой интерес к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и новому стадиону — это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи ЧМ-2018, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на «Стадионе Нижний Новгород».



15 апреля в рамках первенства ФНЛ на поле новой арены выйдут ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург). По данным клуба, за первые четыре дня на этот матч реализовано пять тысяч билетов.