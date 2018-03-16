Пять тысяч болельщиков придут оценить новый «Стадион Нижний Новгород» и поболеть за «Олимпиец»
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий проверили готовность «Стадиона Нижний Новгород».
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий проверили готовность «Стадиона Нижний Новгород».
В рамках визита состоялось заседание Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В заседании приняли участие руководители АО «Стройтрансгаз», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», МЧС России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МВД России и другие.
Как сообщил Леонид Ставицкий, на этой неделе
«В Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Проведенное совещание показало, что задача более чем реальная, генподрядчик с поставленной задачей справляется успешно. Уверен, работы будут завершены и все документы подписаны в срок», — заявил Леонид Ставицкий.
Как отметил Глеб Никитин, нижегородцы проявляют большой интерес к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и новому стадиону — это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи ЧМ-2018, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на «Стадионе Нижний Новгород».
15 апреля в рамках первенства ФНЛ на поле новой арены выйдут ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург). По данным клуба, за первые четыре дня на этот матч реализовано пять тысяч билетов.
Мы на финишной прямой и будем в полной мере готовы к проведению Чемпионата. Ближайшая задача — это проведение трех тестовых матчей перед турниром с участием футбольного клуба «Олимпиец».
Как сообщалось ранее, в качестве тестовых мероприятий до начала ЧМ-2018 на стадионе пройдут три игры с участием нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» в рамках первенства Футбольной национальной лиги:
— 15 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург),
— 28 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Ротор» (Волгоград),
— 6 мая — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Луч Энергия» (Владивосток).
По данным регионального минспорта, загрузка арены в эти дни будет идти по нарастающей: 15 апреля — 15 000 человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля — 22 000 человек (50% от вместимости стадиона), 6 мая — более 36 000 человек (80% от вместимости стадиона).
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.
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