За два года Беларусь скатилась в рейтинге счастья на 12 строчек

Всемирный доклад о счастье (по-английски он называется World Happiness Report) специалисты ООН публикуют уже шестой раз. Данные специалисты берут из глобального опроса, который проводит агентство Gallup, а иногда и из других источников. Критериев оценки много: это и состояние экономики и рынка труда, и уровень социальной защиты, и благополучие населения, и безопасность — словом, все то, что влияет на ощущение счастья.

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Из 156 стран, которые попали в индекс, Беларусь заняла 73-е место. Не самая высокая строчка, но все-таки в первой половине списка. Правда, тенденция вырисовывается невеселая: с каждый годом, если верить цифрам, белорусы становятся все менее счастливыми. Например, в прошлом году мы были на шесть строчек выше — на 67-м месте, а в позапрошлом году — и вовсе на 61-м. Так что, увы, счастливчиками нас не назвать (но хочется верить, что это пока).

Из всех наших соседей хуже только в Украине, она занимает 138-е место (см. инфографику). Остальные страны повыше в списке, хотя тоже далеко не в первой десятке.

Кто же в мире счастливее всех? Ничего особенно нового рейтинг не открывает — это стабильные, богатые и успешные страны Северной Европы. В первой тройке расположились Финляндия, Норвегия и Дания.