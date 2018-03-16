Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Савченко обратилась к Путину с просьбой
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП
Гаишники получат новую форму (удобную)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Сакура в цвету
18:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Учителем года Татарстана стал Радик Хабиров

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» стал Радик Хабиров. Итоги республиканского конкурса подвели в столице Татарстана.

Источник: ИА Татар-информ

Радик Хабиров работает учителем физики татарской гимназии № 1 Вахитовского района Казани. Его педагогический стаж превышает пять лет.

«Любой успех — это, безусловно, командный труд. И то, что мы видим на вершине, — это результат кропотливого труда целого коллектива. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Эта победа для меня — огромная честь и ответственность представлять нашу республику на уровне России», — поделился впечатлениями от победы педагог.

«В детстве я хотел стать и археологом, и мультипликатором, но в итоге осознал, что мною двигало желание быть полезным для общества. Нет профессии, которая была бы более полезной для общества, чем профессия педагога, — сказал журналистам Хабиров. — Мои ученики скучают без меня, пишут в соцсетях, поддерживают эмоционально и даже дают советы».

Победитель республиканского конкурса представит Татарстан на всероссийском уровне.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Казанский «Рубин» стал частным футбольным клубом
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь