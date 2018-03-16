Учителем года Татарстана стал Радик Хабиров

Источник: ИА Татар-информ

Радик Хабиров работает учителем физики татарской гимназии № 1 Вахитовского района Казани. Его педагогический стаж превышает пять лет.

«Любой успех — это, безусловно, командный труд. И то, что мы видим на вершине, — это результат кропотливого труда целого коллектива. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Эта победа для меня — огромная честь и ответственность представлять нашу республику на уровне России», — поделился впечатлениями от победы педагог.

«В детстве я хотел стать и археологом, и мультипликатором, но в итоге осознал, что мною двигало желание быть полезным для общества. Нет профессии, которая была бы более полезной для общества, чем профессия педагога, — сказал журналистам Хабиров. — Мои ученики скучают без меня, пишут в соцсетях, поддерживают эмоционально и даже дают советы».