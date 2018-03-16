Центр семейной медицины открылся в станице Сергиевской на Кубани
Врач общей практики, стоматолог, акушер и фельдшер — эти специалисты будут лечить местных жителей.
Врач общей практики, стоматолог, акушер и фельдшер — эти специалисты будут лечить местных жителей.
Клиника оснащена новейшим оборудованием. Настоящим подарком для станичников стал кабинет физиотерапии, кроме того, появился дневной стационар.
Строительство современной амбулатории обошлось краевым властям в 9 миллионов рублей.
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