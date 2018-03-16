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19:00 (мск), источник: 36on.ru

В Новой Усмани появится памятник Василию Пескову

В эти дни в Воронежской области проходит месячник памяти выдающегося писателя, журналиста и путешественника Василия Пескова.

Жители села Орлово Новоусманского района хотят к 80-летию со дня рождения знаменитого земляка установить ему памятник.

— Свою малую Родину Василий Песков самозабвенно любил, часто обращался к ее мотивам в творчестве и всегда помогал Воронежскому заповеднику, расположенному недалеко от родных мест, — рассказал краевед Юрий Петренко.

Местные жители знают, что Аркадий Пономарев активно помогает местным инициативам и трепетно относится к истории края, поэтому попросили помочь со строительством памятника.

— Сочту делом чести! Для меня Василий Песков — личность космического масштаба! — откликнулся депутат Госдумы Аркадий Пономарев. — Я отлично помню, как в юности зачитывался его рассказами о космонавтах и пилотируемых полётах. С нетерпением ждал «Комсомолку» с «Окном в природу», всей семьей смотрели «В мире животных». И даже помню, как открыл для себя с помощью мастера таёжный мир отшельников Лыковых…

Депутат неоднократно принимал организационное и финансовое участие в подобных проектах, поэтому уже в ближайшие дни проведет консультации со специалистами.

И Аркадий Пономарев, и жители села Орлово также обращаются через СМИ ко всем, у кого сохранились воспоминания и материалы о жизни и творчестве Василия Пескова.

— Поделитесь со школьным музеем своими воспоминаниями! Этот светлый человек достоин, чтобы стать достоянием и примером будущих поколений, — уверен Аркадий Пономарев.

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