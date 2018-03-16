На Нововоронежской АЭС на полтора месяца остановят энергоблок

Источник: Вести - Воронеж

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) остановят для проведения планово-предупредительного ремонта в 4:01 субботы, 17 марта. На работы уйдёт 41 день.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) проводится ежегодно на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, сообщили на предприятии. В ходе ППР энергоблока № 1 перегрузят топлива в активной зоне реактора, а также проведут ремонт основного и вспомогательного оборудования реакторного и турбинного отделений.

— В настоящее время энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 ведутся плановые масштабные работы по модернизации. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 7 НВАЭС) ведутся пуско-наладочные работы, — добавили на предприятии.