Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Валерий Меладзе не щадит себя на тренировках
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Валерий Меладзе не щадит себя на тренировках
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
19:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

На Нововоронежской АЭС на полтора месяца остановят энергоблок

Специалисты проведут планово-предупредительный ремонт.

Источник: Вести - Воронеж

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) остановят для проведения планово-предупредительного ремонта в 4:01 субботы, 17 марта. На работы уйдёт 41 день.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) проводится ежегодно на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, сообщили на предприятии. В ходе ППР энергоблока № 1 перегрузят топлива в активной зоне реактора, а также проведут ремонт основного и вспомогательного оборудования реакторного и турбинного отделений.

— В настоящее время энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 ведутся плановые масштабные работы по модернизации. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 7 НВАЭС) ведутся пуско-наладочные работы, — добавили на предприятии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь