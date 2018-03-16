На Нововоронежской АЭС на полтора месяца остановят энергоблок
Специалисты проведут
Специалисты проведут
Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) остановят для проведения
— В настоящее время энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 ведутся плановые масштабные работы по модернизации. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 7 НВАЭС) ведутся
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет.
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