Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Более 70 человек эвакуированы из детсада в центре Москвы
Умер Александр Павловский
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре 18 марта перекроют движение по улицам Чапаевской и Шостаковича

В центре Самары в воскресенье, 18 марта, ограничат движение по двум улицам. Нельзя будет проехать по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

Источник: AP 2018

Ограничения вступят в силу в 18:00, а знаки уберут в 22:00. Исключение сделают только для спецмашин полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и машин с пропусками, которые утвердили в ГИБДД, сообщили в пресс-службе гордаминистрации.

Связаны ограничения будут с торжественными мероприятиями в честь акции «Россия — Крым: вместе навсегда».

Кроме того, с полуночи до 22:00 18 марта на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской запретят стоянку и остановку автомобилей.

Изменения затронут и работу общественного транспорта. Так с 18:00 до 22:00 18 марта автобусы №№ 24, 92, 297 будут ходить по скорректированной схеме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки
Подписаться на «Комсомолку» можно будет на избирательном участке
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь