В Самаре 18 марта перекроют движение по улицам Чапаевской и Шостаковича

Ограничения вступят в силу в 18:00, а знаки уберут в 22:00. Исключение сделают только для спецмашин полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и машин с пропусками, которые утвердили в ГИБДД, сообщили в пресс-службе гордаминистрации.
Связаны ограничения будут с торжественными мероприятиями в честь акции «Россия — Крым: вместе навсегда».
Кроме того, с полуночи до 22:00 18 марта на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской запретят стоянку и остановку автомобилей.
Изменения затронут и работу общественного транспорта. Так с 18:00 до 22:00 18 марта автобусы №№ 24, 92, 297 будут ходить по скорректированной схеме.
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