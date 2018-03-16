В Самаре 18 марта перекроют движение по улицам Чапаевской и Шостаковича

Источник: AP 2018

Ограничения вступят в силу в 18:00, а знаки уберут в 22:00. Исключение сделают только для спецмашин полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и машин с пропусками, которые утвердили в ГИБДД, сообщили в пресс-службе гордаминистрации.

Связаны ограничения будут с торжественными мероприятиями в честь акции «Россия — Крым: вместе навсегда».

Кроме того, с полуночи до 22:00 18 марта на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской запретят стоянку и остановку автомобилей.