Школе № 176 отдали участок земли, принадлежащий поликлинике

Самарской школе № 176 выделили свободный участок земли, чтобы увеличить количество мест. Здесь в две смены учатся 1300 человек, хотя рассчитано оно на 816. Об этом на выездном заседании рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Ирина Скворцова.

— Размер участка — один гектар. Он остался после деления земли под капитальное строительство поликлиники. Мы можем отдать его школе, — пояснила Ирина Скворцова.

Дополнительные места в школе создадут с помощью пристроя или дополнительного корпуса на Запорожской, 26.