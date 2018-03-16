Школе № 176 отдали участок земли, принадлежащий поликлинике
Так решили проблему нехватки мест.
Так решили проблему нехватки мест.
Самарской школе № 176 выделили свободный участок земли, чтобы увеличить количество мест. Здесь в две смены учатся 1300 человек, хотя рассчитано оно на 816. Об этом на выездном заседании рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента фармации, медицинской техники и
— Размер участка — один гектар. Он остался после деления земли под капитальное строительство поликлиники. Мы можем отдать его школе, — пояснила Ирина Скворцова.
Дополнительные места в школе создадут с помощью пристроя или дополнительного корпуса на Запорожской, 26.
Напомним, в школе № 176 ученики учатся в две смены. У учреждения нет возможности расширить территорию. Число фактических школьников почти вдвое превышает допустимое значение. В новом году ожидается еще больше учеников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.