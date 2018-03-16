В Симферополе до конца марта высадят больше 100 новых деревьев

В Симферополе заканчивается покупка саженцев деревьев. В ближайшее время начнется озеленение города.

— Высадка деревьев будет производиться работниками МБУ «Город» в парке имени Гагарина, Екатерининском саду, у памятника братьям Айвазовским и Святому Луке, в сквере Суворова, а также по проспекту Победы. Всего будет высажено более ста единиц, — сообщил заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.

Планируется, что деревья высадят до конца марта.

— Осенняя высадка деревьев планируется на конец октября — начало ноября. Именно в этот период почва будет максимальна влажной, и растения смогут адаптироваться и прижиться, — уточнил Валерий Гуменюк.