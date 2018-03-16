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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе до конца марта высадят больше 100 новых деревьев

На зеленые насаждения потратят 5 миллионов рублей.

В Симферополе заканчивается покупка саженцев деревьев. В ближайшее время начнется озеленение города.

— Высадка деревьев будет производиться работниками МБУ «Город» в парке имени Гагарина, Екатерининском саду, у памятника братьям Айвазовским и Святому Луке, в сквере Суворова, а также по проспекту Победы. Всего будет высажено более ста единиц, — сообщил заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.

Планируется, что деревья высадят до конца марта.

— Осенняя высадка деревьев планируется на конец октября — начало ноября. Именно в этот период почва будет максимальна влажной, и растения смогут адаптироваться и прижиться, — уточнил Валерий Гуменюк.

На озеленение в общей сложности город потратит 5 миллионов рублей.

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